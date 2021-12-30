مقتل 4 جنود فى هجوم مسلح على قافلة عسكرية غرب مالى

جدة - نرمين السيد - وتعانى مالى من العديد من المشاكل، أبرزها الإرهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة، وظهرت جميعها تحديدا مع بداية النزاع المسلح بين القوات الحكومية والمسلحين من مختلف الجماعات الانفصالية والمتشددة فى عام 2012.

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