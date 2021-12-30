فرض ارتداء الكمامة بشوارع باريس بسبب ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات فى بيان، أوردته قناة (فرانس 24)، اليوم الخميس، أن مخالفة هذه القاعدة سيؤدى إلى دفع غرامة تقدر بنحو 135 يورو.
وكان وزير الصحة أوليفيه فيران، صرح فى وقت سابق، بأن فرنسا تشهد "تسونامى" إصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن وضع الكمامة إلزامى بالفعل داخل المبانى العامة وفى وسائل المواصلات العامة فى أنحاء فرنسا.
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