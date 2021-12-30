كوريا الجنوبية تبدأ فى بناء غواصة عسكرية جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مشروع الغواصة أدميرال "جيون يونج-كيو" - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، خلال حفل أقيم فى حوض بناء السفن والهندسة البحرية فى جزيرة "جيوجو" الجنوبية - إنه من المقرر بناء الغواصة الثانية من طراز "تشانج بوجو-3 باتش-2"، التى تتميز بقدرات قتالية متقدمة وأنظمة السونار، بحلول عام 2026 وتسليمها إلى البحرية فى عام 2028، وفقًا لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعى.

واضاف أنه من المتوقع أن يكون لديها 10 أنابيب إطلاق عمودية للصواريخ الباليستية التى تُطلق من الغواصات، فى زيادة من ستة أنابيب فى الغواصات من طراز "باتش-1" التى تزن 3 آلاف طن.

وأعرب عن أمله فى أن تقوم الغواصة بدور أساسى فى الأمن القومي، وذلك من خلال تمكين القدرة على الرد الفعال على التهديدات متعددة الاتجاهات، موضحًا أنه سيتم تشغيل الغواصة التى يبلغ طولها 89 مترًا وعرضها 9.6 متر جزئيًا بواسطة بطاريات الليثيوم، مما يتيح لها القيام بمهام أطول تحت الماء، وعند اكتمالها، سيكون لدى كوريا الجنوبية 5 غواصات من فئة 3 آلاف طن.