جدة - نرمين السيد - وأوضح المجلس - حسبما ذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن لديه أدلة كافية تفيد بأن اللقاح آمن وفعال.
وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الخامسة من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجى.
يشار إلى أن لقاح "عبد الله" هو الأبرز بين خمسة لقاحات تم تطويرها فى كوبا، وهو فعال بنسبة 92.28% ضد خطر الإصابة بكورونا بعد التطعيم بثلاث جرعات منه، وفق مجموعة الأدوية "بيو كوبا فارما" الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «عبدالله» لقاح كوبى مضاد لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.