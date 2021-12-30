سعيّد ينهي مهام والي تونس

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهام والي تونس، حسبما أعلنت صفحة الرئاسة الرسمية على "فيسبوك"، الخميس.

وقال بيان مقتضب إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف السيد الشاذلي بوعلاق بمهام وال بولاية تونس". وأوضح البيان أن سعيّد كلف كمال الفقي بمهام والي تونس.

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