إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن إجمالى عدد لمصابين بكورونا بلغ 1,376,923 منهم 20,429 بحالة نشطة، بينها 94 حالة خطيرة، و46 حالة حرجة و38 على أجهزة التنفس الاصطناعى، كما بلغ عدد الوفيات 8243 حالة.

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