قيس سعيد يصدر أمرا بإنهاء مهام والى تونس

جدة - نرمين السيد -
يشار إلى أن الشاذلى بوعلاق كان قد عيّن واليا على تونس فى أكتوبر 2017، خلفا لـ عمر منصور، وولد سنة 1973 بتونس العاصمة وهو متحصل على شهادة الأستاذية فى علوم الشغل وعلى شهادة المرحلة الثالثة فى علم الاجتماع.
وقد باشر مهامه كمعتمد للجم (ولاية المهدية) ثم معتمدا لمدينة المهدية ثم عُيّن سنة 2015 واليا على القصرين فواليا على الكاف فى 16 سبتمبر 2016 قبل نقلته إلى ولاية تونس.
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