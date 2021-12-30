روسيا تسجل 21 ألفا و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا و926 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية الروسية، 21 ألفا و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الــ 24 ساعة الماضية، بتراجع طفيف عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالى الإصابات فى عموم روسيا منذ بدء الجائحة إلى 10 ملايين و479 ألفا و344 إصابة.





وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا فى بيان اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة سجلت فى كل المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة.

وأشار البيان إلى تسجيل 926 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالى الوفيات فى عموم البلاد 307 آلاف و948 شخصا.

وأضاف بيان المركز الروسى، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بـ2661 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ1532 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحى موسكو 977 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت البيان إلى أن 43 ألفا و4 أشخاص تعافوا من الفيروس التاجى وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالى المتعافين فى روسيا إلى 9 ملايين و423 ألفا و227 شخصا.