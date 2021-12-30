ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل ما يقارب من 4 آلاف إصابة خلال...

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل بشكل ملحوظ، حيث سجلت ما يقارب من 4 آلاف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، تم الإبلاغ عن 3947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل يوم الأربعاء، منها 94 حالة خطيرة".
ومن بين أولئك الذين نقلوا إلى المستشفى، كان 38 منهم يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعية. كما بلغ عدد الوفيات 8243.
وسجلت إسرائيل منذ يومين 2952 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكانت يومها حصيلة قياسية والأعلى خلال الأشهر الماضية.
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