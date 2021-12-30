شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد

هنأ شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، يوم الخميس، الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد.
وقال شيخ الأزهر في منشور على حسابه الرسمي في "تويتر": "خالص التهاني بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء: البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس الأساقفة جاستن ويلبي، والبطريرك برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب، سائلا الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يجنبنا ويلات الحروب والكراهية".
وتحتفل الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد، حيث تقام الصلوات والقداديس الدينية في الكنائس.
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