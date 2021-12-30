أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، إصابة لاعب وسطه فيليب كوتينيو والمدافع سيرجينو ديست والجناح عب الصمد الزلزولي بفيروس كورونا، ليضافوا إلى قائمة طويلة من اللاعبين المرضى.
ويعاني برشلونة تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار، ويتوقع أن يغيب عن تشكيلته جراء ذلك في مباراته المقبلة أمام ريال مايوركا، الأحد، لاعباه عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي.
كما كشفت الفحوص خلال الأسبوع الحالي أيضا عن إصابة كل من كليمنت لانغليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالعدوى.
وقال برشلونة في بيان: "اللاعبون سيرجينو ديست وكوتينيو وعبد الصمد الزلزولي جاءت نتيجة فحصوهم إيجابية. هؤلاء اللاعبون في صحة جيدة ويخضعون للعزل الذاتي في المنزل. أبلغت الجهات المعنية بهذه الحالات".
ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.
ويعاني ريال مدريد صاحب الصدارة أيضا عددا من الإصابات بالعدوى في صفوفه، من بينهم لوكا مودريتش وغاريث بيل ومارسيلو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة.. لاعبون جدد ينضمون إلى "قائمة كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.