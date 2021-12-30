التشيك: موجة كورونا الحالية ستبلغ ذروتها أواخر يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - رجح وزير الصحة التشيكى، فلاستيميل فاليك، أن تبلغ الموجة الحالية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ذروتها فى البلاد بين الأسبوع الأخير من شهر يناير والأسبوع الأول من شهر فبراير المقبلين.





وحذر فاليك - حسبما ذكر راديو "براج الدولى" اليوم الخميس، من أن الأعداد المنخفضة من الحالات التى يتم اكتشافها حاليًا فى جمهورية التشيك هى "الهدوء الذى يسبق العاصفة"، مشيرًا إلى أن متحور "أوميكرون" قد وصل بالفعل إلى مرحلة الانتشار المجتمعى فى العديد من مناطق البلاد. وكانت الحكومة التشيكية، أعلنت تشديد قيود مواجهة تفشى فيروس "كورونا" بشكل مؤقت فى ظل الاحتفالات بالعام الجديد، وذلك اعتبارًا من أمس الأربعاء وحتى الثانى من يناير المقبل. يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى التشيك منذ بداية تفشى الوباء تخطى مليونين و400 ألف إصابة فيما تخطى إجمالى الوفيات 35 ألف حالة وفاة.

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