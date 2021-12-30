عالميا.. 5 ملايين و436 ألف حالة وفاة بكورونا
أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و436 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019م وفقاً لآخر الإحصائيات .
وتحدثت اخر الاحصائيات ان إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 84672384 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5436959 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 252353146 حالة.
وتصدرت الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 843324 حالة وفاة من أصل 54515164 إصابة.
وجاءت الهند تالياً مع تسجيلها 480592 حالة وفاة من أصل 34814271 إصابة، ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 618817 حالة وفاة من أصل 22263834 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عالميا.. 5 ملايين و436 ألف حالة وفاة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.