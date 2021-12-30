أخبار اليمن : عالميا.. 5 ملايين و436 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا.. 5 ملايين و436 ألف حالة وفاة بكوروناأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و436 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019م وفقاً لآخر الإحصائيات .

وتحدثت اخر الاحصائيات ان إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 84672384 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5436959 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 252353146 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 843324 حالة وفاة من أصل 54515164 إصابة.

وجاءت الهند تالياً مع تسجيلها 480592 حالة وفاة من أصل 34814271 إصابة، ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 618817 حالة وفاة من أصل 22263834 إصابة.

