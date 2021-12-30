استكمال خروج قوات التحالف الدولي من العراق

استكمال خروج قوات التحالف الدولي من العراقأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي، واستكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية الى خارج العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق، وأصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم، حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي" بين الطرفين.

وكانت الحكومة العراقية قد اتفقت مع الادارة الامريكية في 26 يوليو الماضي، على انسحاب جميع القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021م، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.

وفي 9 ديسمبر الجاري، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي عن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسمياً في البلاد

