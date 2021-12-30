استكمال خروج قوات التحالف الدولي من العراق
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي، واستكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية الى خارج العراق.
وقال الكاظمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق، وأصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم، حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي" بين الطرفين.
وكانت الحكومة العراقية قد اتفقت مع الادارة الامريكية في 26 يوليو الماضي، على انسحاب جميع القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021م، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.
وفي 9 ديسمبر الجاري، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي عن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسمياً في البلاد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استكمال خروج قوات التحالف الدولي من العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.