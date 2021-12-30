الرئيس العراقى يصدر مرسومًا بموعد انعقاد جلسة البرلمان الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال صالح، إن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطنى بتشكيل حكومة فاعلة تحمى مصالح البلد وتُعزز السيادة". وجاءت الدعوة استنادا إلى أحكام المادتين (54)و (73\رابعا) من الدستور العراقى ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وقد صادقت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، الإثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 10 أكتوبر، فى بيان صادر عنها.

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