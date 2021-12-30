الكرملين: نريد حل الخلافات مع أوكرانيا عبر الحوار

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أبدى استعداده لحل دبلوماسى الأسبوع الماضى، بيد أنه طالب فى الوقت ذاته بضمانات أمنية. وشملت هذه الخطوات إنهاء توسع حلف الناتو شرقا، وبالتالى أيضا التخلى عن منح أوكرانيا عضوية الحلف.

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