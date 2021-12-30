أيهما أكثر خطورة أوميكرون أم دلتا؟.. الأمريكى للأمراض المعدية يوضح

واستشهد فاوتشى بدراسات دولية وبعض البيانات الأولية من المستشفيات الأمريكية، قائلا إن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح والجرعات المعززة هم أيضا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ووفقا للصحيفة، قال فاوتشى للصحفيين خلال إفادة صحفية فى البيت الأبيض: "نحن نعلم الآن بشكل لا جدال فيه أن هذا فيروس قابل للانتقال بدرجة كبيرة. نعلم ذلك من خلال الأرقام التى نراها، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن أوميكرون أقل خطورة مقارنة بدلتا".
وأشار إلى أن متحور أوميكرون لديه بعض القدرة على الهروب من جهاز المناعة، ولكن الأشخاص المحصنين يظلون بمنأى عن الأعراض الشديدة.
وأضاف فاوتشى أن "الرسالة الأساسية هنا هى أن الجرعات المعززة تعيد تلك الدرجة من الحماية إلى مستوى مما كان عليه قبل الإصابة تقريبا. لذا فإن الجرعات المعززة مهمة فى جعل نهجنا تجاه أوميكرون هو الأمثل".
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