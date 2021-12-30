أسترازينيكا تسلم تايلاند أكثر من 15 مليون جرعة لقاح

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "أسترازينيكا" اليوم الخميس، عن تسليم أكثر من 15 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى وزارة الصحة العامة التايلاندية الشهر الجارى، لاستكمال التزام مبدئى قدره 61 مليون جرعة.





وأضافت أنه سيتم توفير 60 مليون جرعة أخرى من اللقاح لتايلاند خلال عام 2022، بناء على اتفاق أبرم بين الشركة والحكومة التايلاندية فى سبتمبر الماضى، بحسب موقع "ذا نيشن تايلاند" الإخبارى. وقال جيمس تيج، ممثل شركة أسترازينيكا فى تايلاند: "إن دعم برنامج التطعيم الشامل التابع لوزارة الصحة العامة التايلاندية من خلال إنتاج وتوريد لقاحنا هو أولويتنا القصوى، وقد اكتسب أهمية عاجلة بعد ظهور متحور أوميكرون الجديد". وأضاف: "لقد تمكنا من تسريع إمدادنا خلال الربع الأخير من العام وسنواصل دعم تايلاند فى مواجهة التحديات الخاصة بالوباء".

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