باكستان تتسلم 11 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الخميس أن باكستان حتى الآن تسلمت أكثر من 14 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" تشمل (سينوفارم – سينوفاك – كانسينو) التى تم شراؤها من الصين بما فى ذلك جرعات أخرى من خلال مبادرة كوفاكس.
وأشارت الوكالة إلى أن برنامج التطعيم فى باكستان حاليا يشمل تحصين جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فما فوق فى جميع أنحاء البلاد.. فيما فتحت السلطات الصحية فى باكستان التسجيل للمواطنين البالغين من 30ى- 39 عاما لبدء تلقى اللقاح.
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