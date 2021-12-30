الاستخبارات التونسية تحذر من مخطط إرهابى يستهدف احتفالات رأس السنة

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر أمنية، أن الخطر الإرهابى مازال قائما حيث عادت وتيرة التهديدات خلال الأسبوع الجارى بقوة من خلال تحذيرات أكيدة من وجود مخطط إرهابى يتمثل فى اغتيال شخصية سياسية أو هجوم على مراكز حيوية.

وشددت على أن المصالح العسكرية والأمنية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات والتحذيرات، وفقا لقناة "العربية".