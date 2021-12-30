عاجل.. العالم يسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة، فأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 284 مليونا و571 ألفا و499 حالة. وذكرت جونز هوبكنز، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الخميس، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و421 ألفا و824 وفاة.

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