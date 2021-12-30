رئيس الحكومة الليبية يؤكد العمل على دعم الاستثمار وتحريك عجلة التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس وزراء الحكومة، اليوم الخميس، العمل على دعم الاستثمار، فضلا عن تحريك عجلة التنمية التى توقفت لسنوات، آملا فى تحقيق الأهداف وتحريك المشروعات مع دخول العام الجديد ليكون نهاية لسنوات المحنة الصعاب.





وأضاف الدبيبة - وفقا لوكالة الأنباء الليبية - أن ليبيا تمر بفترة سياسية حرجة، مشيرا إلى أنه رغم حالة الإحباط لتعطل الانتخابات، لكن الصراع لا يزال فى خانته السياسية، لافتا إلى أنه منذ أول يوم فى الحكومة رفعنا شعار لا للحرب. وأوضح الدبيبة "نحن فى بداية عام جديد، ولذا أوجه بقوة وحزم كل الأجهزة التنفيذية إلى الاستعداد لتنفيذ الخطط المعتمدة فى العام 2022، ليكون عام الخير للبلاد بكافة أطياف الشعب وجغرافيته، ويمثل العام الانطلاقة الحقيقية لمشروعات عودة الحياة، لتأتى ثمارها".

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