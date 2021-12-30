التحالف العربى: مقتل 150 إرهابيا وتدمير 15 آلية عسكرية فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية فى محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن أمس غارات استهدفت آليات تابعة لميليشيات الحوثى الانقلابية، كانت تحمل أسلحة ثقيلة وكميات من الذخائر بمحافظة شبوة؛ أسفرت عن تدمير الآليات بالكامل.