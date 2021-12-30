الجزائر: تعزيز الإجراءات الأمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة الجزائرية، فى بيان لها، أنه تم وضع خطة أمنية ترتكز على نشر تشكيلات أمنية لفرض التواجد الأمنى الميدانى، لاسيما فى الأماكن والساحات العامة التى سوف تشهد توافدا كبيرا للمواطنين للاحتفال برأس السنة.

وتهدف هذه الخطة، بحسب البيان، إلى ضمان سلامة المواطن وحماية الممتلكات، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها.

كما تشمل تعزيز التشكيلات والوحدات العملياتية لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، من خلال نشر وحدات شرطة المرور المدعمة بكل التقنيات الحديثة، وكذلك المروحيات الجوية التابعة للشرطة الجزائرية.

ودعت الشرطة الجزائرية مواطنيها إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، وخلال التنقلات المختلفة.