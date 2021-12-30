أخبار اليمن : أسامة الداهية ينضم لوحدة صنعاء

أسامة الداهية ينضم لوحدة صنعاء
أعلنت إدارة نادي وحدة صنعاء، عن تعاقدها مع لاعب نادي اليرموك، أسامة الداهية، للعب بصفوف وصيف الدوري اليمني.
وجرت مراسم توقيع العقد يوم الثلاثاء، بمقر النادي بصنعاء، بين إدارة النادي واللاعب الذي انخرط في التمارين مع الفريق الأول بقيادة المدرب الوطني عادل التام.
وفي تصريح لصفحة النادي على فيسبوك، قال الداهية: "سعيد بتمثيل شعار نادي وحدة صنعاء واللعب لفريق عريق وكبير مثل زعيم الكرة اليمنية".
وأكد أسامة الداهية أنه سوف يقدم كل ما يملك لأجل الشعار الأزرق مضيفا أنه يطمح لتحقيق الألقاب مع نادي الوحدة.
ويعتبر اللاعب أسامة الداهية من أفضل لاعبي اليمن في مركز الجناح الأيسر ويمتلك نزعة هجومية ويجيد تسجيل الأهداف.
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