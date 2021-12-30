الأهلي يجدد عقد علي معلول.. ويكشف التفاصيل المالية

وأعلن مدير التعاقدات بالأهلي أمير توفيق عن انتهاء كافة التفاصيل مع معلول خلال الساعات القليلة الماضية، وحصل على توقيعه، مضيفا أن معلول سيحصل على مبلغ مليون و250 ألف دولار في موسمه الاول، ومليون و350 الف دولار في الموسم الثاني، بجانب عقد إعلانات سيقوم بها.

وكان معلول طالب من قبل بحصوله على مليون ونصف دولار في الموسم الواحد لتجديد عقده الذي كان سينتهي في 30 يونيو المقبل.

من جانبه، أكد مدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ أن "معلول قام بتجديد عقده لمدة موسمين، ليمتد ارتباط اللاعب التونسي بالأهلي حتى صيف 2024".

وقال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي "الأمر منته، معلول لاعب في الأهلي لموسمين آخرين بخلاف الموسم الجاري".

وانضم معلول إلى الأهلي صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 600 ألف يورو، وحقق معه 10 ألقاب محلية وإفريقية هي الدوري 4 مرات وكأس مصر مرتين والكأس السوبر المحلية مرتين ودوري أبطال إفريقيا موسمي 2019-2020 و2020-2021 والكأس السوبر الإفريقية.

ويتواجد معلول حاليا في معسكر المنتخب التونسي استعدادا لخوض نهائيات كأس الامم الإفريقية المقررة في الكاميرون في الفترة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

وكان معلول كشف في تصريحات صحفية عقب تتويج فريقه بلقب الكأس السوبر الإفريقية على حساب الرجاء البيضاوي المغربي 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) الأسبوع الماضي في الدوحة، أنه سيجدد تعاقده مع الأهلي بعد العودة إلى مصر.

