10 مرات يوميا.. تعقيم كامل للمسجد الحرام ومرافقه بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى هانى بن حسنى حيدر، أن الرئاسة استكملت إجراءات تطبيق التباعد الجسدى بين المصلين والمعتمرين فى كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، مشيرا إلى أنه يتم يوميا تعقيم كامل المسجد الحرام ومرافقه بواقع عشر مرات باستخدام قرابة 34 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد





وأوضح حيدر فى بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أن الرئاسة أعادت ملصقات التباعد الجسدى بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، حيث شمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكى وساحاته؛ حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

وأفاد بأن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام تشرف على آلية الطواف وانسيابية حركة المعتمرين مع التأكد من التباعد بينهم، واستمرار العمل بالمسارات الافتراضية فى صحن المطاف وزيادة عدد المصليات المخصصة لأداء سنة الطواف، بما يمكن المعتمرين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة مع تحقيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى تخصيص مطاف الدور الأول للطائفين من غير المعتمرين، مع تجهيزه بالمسارات الافتراضية، لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها.

ولفت حيدر إلى استعمال أكثر من 500 جهاز آلى لتعقيم الأيدى بخاصية الاستشعار، و20 جهاز بايوكير، و11 روبوتا ذكيا للتعقيم، و600 مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية، و20 جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابى، مؤكدا ضرورة تقيد المعتمرين والمصلين بلبس الكمامة الطبية، وتعقيم الأيدى، والتقيد بمسافة التباعد الجسدى، والتعاون مع العاملين فى الحرم المكى الشريف الذين يعملون على راحتهم وسلامتهم.