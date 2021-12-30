انت الان تتابع تفاصيل خبر التقويم الدراسي| موعد الاختبارات النهائية 1443 ومواعيد إجازة الفصل الدراسي الثاني و بداية الفصل الدراسي الثالث والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت وزارة التعليم السعودية أنها سوف تستمر في اتباع التقويم الدراسي الذي تم الإعلان عنه قبل بداية الفصل الدراسي الأول والآن يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الاختبارات النهائية 1443 وهل سوف تتم بشكل إلكتروني أم سوف تكون اختبارات عادية وكذلك يبحثون عن موعد اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابعوا معنا.

موعد الاختبارات النهائية 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي منذ يوم 21 من شهر محرم 1443 ومن المقرر أن يتم عقد الاختبارات يوم 29 من شهر رجب لعام 1443 وبالنسبة لموعد الاختبارات بالتاريخ الميلادي فهو يوافق يوم 2 مارس لعام 2022 أما عن الاختبارات المحمولة للثانوية العامة من المقرر أن يتم عقدها يوم 26 رجب عام 1449 هجرياً.

والجدير بالذكر أنه وفقاً للتقويم التعليمي الذي أعلنته وزارة التعليم فإنه قد تم الانتهاء من الفصل الأول وعقد اختبارات الترم الأول يوم 12 ربيع الآخر عام 1443.

التقويم الدراسي الفصل الدراسي الثاني عام 1443

هذا وقد تم الإعلان عن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني وهو يأتي على هذا النحو:

أولا من المقرر عقد إجازة الفصل الدراسي الثاني ابتداء من يوم الخميس الموافق يوم 3 من الشهر السادس الهجري.

كذلك من المقرر أن يتم استكمال الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 13 من الشهر السادس الهجري لعام 1443.

من المقرر أيضا أن يكون موعد إجازة الأسبوع المطولة في يوم الأربعاء ويوم الخميس الأول ويوم الثاني من الشهر السابع هجرياً لعام 1443.

وقد تم الإعلان عن موعد إجازة الأسبوع المطولة يوم الأربعاء ويوم الخميس الموافق 22 يوم 23 من الشهر السابع سنة 1443 هجرياً.

موعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني سوف يكون يوم الخميس 7 من الشهر الثامن الهجري سنة 1443.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1443

فيما يلي سوف نقوم بتوضيح موعد بداية الفصل الدراسي الثالث بناءً على التقويم الدراسي وهو يأتي على هذا النحو: