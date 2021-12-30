بالفيديو .. اشتباك بالايدي بين عدد من النواب في الاردن

دوت الخليج :- نشب خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء، عراك بالأيدي وشجار بين النواب بعد استئناف جلسة مناقشة تعديلات الدستور . وقرر رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، رفع جلسة النواب إلى يوم غد الأربعاء لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية. ونشب شجار بالأيدي بين النائب حسن الرياطي، والنائب أندريه الحواري مع استئناف الجلسة .

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