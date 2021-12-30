جدة - نرمين السيد - وصلت إلى العاصمة الأفغانية، 16 شاحنة تحمل 360 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية، تمثل أولى دفعات الجسر البرى السعودى الإغاثى الذى سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من باكستان؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين فى أفغانستان.





وقام المركز بتسليم الدفعة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إلى الهلال الأحمر الأفغانى، والتى تتضمن 11 ألف كيس دقيق، و5500 سلة غذائية، و3593 بطانية، و3072 حقيبة شتوية، تستهدف مختلف المحافظات الأفغانية. يذكر أن الجسر السعودى البرى الإغاثى يحتوى على 200 شاحنة على متنها 30 ألف سلة غذائية، و10 آلاف حقيبة شتوية، تزن 1.920 طن، ويأتى انطلاقها متزامناً مع الجسر الجوى الذى سيّره المركز والمكون من 6 طائرات تحمل أكثر 197 طناً من المساعدات؛ لإغاثة الشعب الأفغانى الشقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أولى دفعات الجسر السعودى البرى الإغاثى إلى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.