أخبار اليمن : الأمين العام يعزي محمد عبدالله المحفدي بوفاة والده

الأمين العام يعزي محمد عبدالله المحفدي بوفاة والدهبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد عبدالله المحفدي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانه وكافة آل المحفدي، بوفاة والدهم الحاج عبدالله يحيى المحفدي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع والإسهام الفاعل في الصلح بين الناس.

معبراً فيها باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الصياح الشرقية بعد الصلاة عليه في جامع البدوي عقب صلاة الجمعة.