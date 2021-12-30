الأردن تسجل 8 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسى - فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه مع تسجيل 8 إصابات اليوم، وصل مجموع الحالات المصابة بـ"أوميكرون" فى الأردن إلى 802 حالة.

وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، منع غير المطعمين ضد لقاح كورونا من الدخول إلى أى منشأة عامة، اعتباراً من 11 يناير المقبل.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء فى الأردن عبر صفحتها على فيسبوك، أنه وفقاً لأمر الدفاع 35، "لن يسمح بدخول أى شخص غير حاصل على جرعتين من لقاح كورونا لأى منشأة سواء أكانت عامة أو خاصة".

فيما قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، نجوى قبيلات، إن البروتوكول الصحى لتكميلية التوجيهى سيبقى كما هو من وجوب ارتداء الكمامة وترك مسافة تباعد بين الطلبة وتلقى جرعتى اللقاح وبحال لم يتمكن الطالب من تلقى جرعتى اللقاح يمكنه إحضار فحص "بى سى آر" نتيجته سالبة للدخول إلى الامتحان.

وأكدت فى تصريح لقناة المملكة الأردنية أن المراكز الصحية الخاصة بإجراء فحص الـ "بى سى آر" تعمل أيام الجمعة والسبت ويمكن للطلبة التوجه إليها واجراء الفحص قبل القدوم للامتحان.