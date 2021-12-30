لبنان يدين "بشدة" هجوم الحوثيين "الإرهابي" على السعودية

دوت الخليج :- أدان لبنان، الإثنين، "بشدة" هجوم جماعة الحوثي اليمنية على منطقة جازان جنوبي السعودية، واصفا إياه بـ"الإرهابي".

هذه الإدانة تأتي في ظل استمرار الرياض بقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع بيروت، رفضا لتصريحات بشأن حرب اليمن أدلى بها جورج قرداحي قبل توليه حقيبة الإعلام في لبنان وقادته إلى الاستقالة، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، إنها تدين "بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية في محافظة صامطة بمنطقة جازان".

ومساء الجمعة، أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، مقتل سعودي ومقيم يمني وجرح آخرين، إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثي على جنوبي المملكة.

وأكدت الخارجية اللبنانية "وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها".

وأعربت عن أسفها لـ"سقوط الضحايا والجرحى"، معزيةً "أهالي الضحايا" ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

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