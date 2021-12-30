أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية

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طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على مأرب والجوف وتعز وشبوة. طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنيةشن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على مأرب والجوف وتعز وشبوة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ7 غارات مديرية صرواح و4 غارات مديرية الجوبة بمأرب، وغارة على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 6 غارات على منطقة البرح في مديرية مقبنة بتعز، وغارة على مديرية مرخة في شبوة.

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