المعارضة في تركيا تتقدم على التحالف الحاكم بأحدث استطلاع للرأي

ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة يوم الخميس أن حزب "تحالف الشعب" المعارض تقدم على تحالف الجمهور الحاكم في البلاد بفارق 4 نقاط في أحدث استطلاع للرأي.

وفق الاستطلاع الذي أجري خلال شهر ديسمبر من قبل مؤسسة "متروبول" حول الانتخابات المقبلة، حصل تحالف الشعب على 41.6 في المئة من الأصوات في حين حصل تحالف الجمهور على 37.6 في المئة.

وأفادت الصحيفة بأن الاستطلاع أجري خلال الفترة بين 11 و15 من ديسمبر، بمشاركة 1414 شخصا في 28 مدينة، وأوضحت المؤسسة أن نسبة الخطأ في نتائج الاستطلاع تبلغ 2.52 في المئة.

وقبل توزيع نسبة من لم يحددوا موقفهم الانتخابي، حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 23.9 في المئة، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 20.3 في المئة وحزب الخير على 10.5 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 8.8 في المئة.

من جهته، حصل حزب الحركة القومية على دعم 3.9 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم على 1.9 في المئة وحزب الوطن على 1.2 في المئة وحزب السعادة على 1.1 في المئة وحزب المستقبل على 0.8 في المئة، في حين بلغت نسبة الأحزاب الأخرى نحو 1.7 في المئة.

وأوضح 11.1 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد، بينما ذكر 9.9 في المئة من المشاركين أنهم سيقاطعون الانتخابات، ولم يجب 4.9 في المئة من المشاركين عن السؤال.

وبتوزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي والمقاطعين والممتنعين عن الإجابة بشكل نسبي، ارتفعت نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية إلى 32.3 في المئة، في حين بلغت نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري 27.4 في المئة وحزب الخير 14.2 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي 11.9 في المئة وحزب الحركة القومية 5.3 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم 2.6 في المئة وحزب السعادة 1.5 في المئة وحزب المستقبل 1.1 في المئة.

هذا وبلغت نسبة تأييد الأحزاب الأخرى 2.3 في المئة.