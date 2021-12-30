أعلنت الهند مضيها قدما في إجراء الانتخابات التشريعية في أكبر ولاياتها من حيث عدد السكان، رغم أن حصيلة إصابات كورونا اليومية بأنحاء البلاد زادت إلى الضعف في غضون أسبوع.
وسجلت الهند 13154 إصابة جديدة بكورونا الخميس، في قفزة مقارنة مع 6 آلاف حالة يوميا سجلت الأسبوع الماضي.
واحتشد آلاف الأشخاص الذين لم يرتدوا كمامات في تجمعات انتخابية لأبرز السياسيين في ولاية أوتار براديش.
وقال كبير مفوضي الانتخابات سوشيل تشاندرا، إن "كل الأحزاب السياسية في الولاية الواقعة شمالي البلاد ويقطنها نحو 200 مليون نسمة تريد إجراء الانتخابات بحلول مارس المقبل".
ورفض تشاندرا اقتراحا من المحكمة العليا بالولاية بتأجيل الانتخابات على ضوء الارتفاع المتوقع لعدد الإصابات مدفوعا بالمتحور الجديد "أوميكرون".
من جهته، أكد المسؤول الحكومي كيه كيه بول، على أن "تحذير منظمة الصحة العالمية بشأن تسونامي (كوفيد-19) لم يكن مقتصرا على الهند بالتحديد، وإنما أشار إلى الوضع العالمي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند.. إجراء الانتخابات التشريعية رغم الزيادة في إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.