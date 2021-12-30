أرمينيا ترفع الحظر عن استيراد المنتجات التركية وتوافق على إعادة الرحلات بين...

أعلنت الحكومة الأرمنية عدم تمديد الحظر المفروض على استيراد البضائع التركية تلبية لطلب رجال الأعمال في البلاد، متعهدة بدعم الشركات التي شرعت في استبدال المنتجات التركية.

وذكرت وزارة الاقتصاد الأرمنية على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس أن هذا الحظر الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الجاري أسفر عن إنشاء شركات محلية جديدة تنتج بضائع مختلفة، لكنه أثر سلبا على نسبة التضخم، لاسيما فيما يخص سلسلة من السلع الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن رفع الحظر يأتي تلبية لطلب العديد من رجال الأعمال في البلاد، متعهدة ببذل قصارى جهدها لدعم الشركات التي شرعت في استبدال المنتجات التركية.

وأعلنت يريفان عن فرض هذا الحظر في أكتوبر 2020، على خلفية دعم تركيا عسكريا لأذربيجان خلال حرب قره باغ الأخيرة.

وفي غضون ذلك، أعلنت شركة الطيران الأرمنية Flyone Armenia، ووزارة الإدارة الإقليمية والبنى التحتيىة أن هيئة الطيران المدني الإيطالية سمحت للشركة ببدء تسيير رحلاتها بين يريفان وإسطنبول اعتبارا من يناير القادم.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة آرام أنانيان في حديث لوكالة "تاس" الروسية إلى أن Flyone Armenia بعد حصولها على موافقة الحكومة الأرمنية، تنتظر رد تركيا على طلبها لبدء تسيير الرحلات.