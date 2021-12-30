أخبار اليمن : 123 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

123 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 123 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. 123 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 123 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات محاولة تسلل فاشلة في حيس، و4 غارات لطيران تجسسي على مقبنة، وتحليق 4 طائرات حربية و12 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة ومقبنة. واشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 32 خرقاً بقصف مدفعي و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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