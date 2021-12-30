بوتين لبايدن: هناك إمكانية لإقامة حوار ثنائي فعال

بوتين لبايدن: هناك إمكانية لإقامة حوار ثنائي فعالأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تهنئة للرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة العام الجديد عن قناعته بإمكانية إقامة حوار روسي أمريكي فعال.

ونقل مكتب الخدمة الصحفية في الكرملين عن الرئيس بوتين قوله في البرقية اليوم “إنني مقتنع بأنه في إطار تطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة حزيران في جنيف والاتصالات اللاحقة يمكننا المضي قدما وإقامة حوار روسي أمريكي فعال على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية لبعضنا البعض”.

وأشار بوتين في برقيته إلى أن روسيا والولايات المتحدة باعتبارهما الدولتين اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار الدولي والإقليمي ينبغي عليهما التفاعل بشكل بناء وتوحيد الجهود في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات التي تواجهها البشرية.

ومن المقرر عقد محادثات روسية أمريكية حول الضمانات الأمنية المتبادلة في الـ 10 من يناير المقبل في جنيف.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية وزعت في السابع عشر من الشهر الجاري مسودتي وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول دورهما في أوروبا.