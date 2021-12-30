الاتحاد الأوروبى يدين هجمات جيش ميانمار على المدنيين ويدعو لتشديد العقوبات

جدة - نرمين السيد - أدان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبى "جوزيب بوريل"، الهجمات الأخيرة على المدنيين فى أجزاء كثيرة من ميانمار، والتى أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص.





وقال الممثل الأوروبى فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الخميس، إن أعمال العنف المروعة التى ارتكبها النظام العسكرى فى ولاية كاياه فى 24 ديسمبر، وأسفرت عن مقتل وحرق أكثر من 35 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى العاملين فى المجال الإنسانى؛ تؤكد الحاجة الملحة إلى محاسبة المسؤولين.

وشدد بوريل على أن استهداف المدنيين والعاملين فى المجال الإنسانى؛ أمر غير مقبول وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولى، مشيرا إلى انه فى ضوء تصاعد العنف فى ميانمار؛ يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية الدولية، بما فى ذلك حظر الأسلحة.

وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبى لفرض مزيد من العقوبات على النظام العسكرى، لافتا إلى أن الاتحاد يؤيد جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ميانمار، وكذلك توافق الآراء الخماسى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، للعمل من أجل حل سلمى للأزمة الحالية فى ميانمار.