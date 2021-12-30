الرئيس التونسى: لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا القضاة الشرفاء إلى المساهمة فى تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممن عبثوا بمقدراتها.





جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس التونسى - حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية اليوم خلال إشرافه بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء - جميع المواطنات والمواطنين فى الداخل وفى الخارج بمناسبة حلول السنة الجديدة، وأكد على أهمية بناء مستقبل أفضل لتونس يقطع مع الأعوام الصعبة التى مرت بها ويخلصها من الظلام الذى ساد.

وشدد سعيد على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدى لكل محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التى ينتظرها الشعب التونسى صاحب السيادة، مشيرا إلى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط.

كما تطرق الرئيس التونسى، خلال الاجتماع، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإدارى داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التى جدت سابقا فى عدد من المحاكم.

وقد استمع المجلس إلى بيانين الأول بشأن الوضع الصحى والإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا والثانى يتعلق بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم فى الأسعار.

كما صادق مجلس الوزراء - بعد المداولة - على مشروع أمر رئاسى يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومى عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ فى 7 مايو 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلى وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.