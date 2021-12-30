الاتحاد الإفريقى يعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات فى الصومال

جدة - نرمين السيد - ودعا رئيس المفوضية فى بيان صادر، مساء اليوم، إلى أقصى درجات ضبط النفس وإلى استمرار المشاركات والحوار بين الرئيس ورئيس الوزراء من أجل إيجاد حل سياسى لهذا الوضع الحالى.
وجدد الاتحاد الإفريقى التزامه بزيادة دعمه للسلام الدائم ونظام حكم مستقر فى الصومال.
وقُتل 4 أشخاص على الأقل فى هجوم شنه مقاتلون من حركة الشباب المتطرفة على بلدة قرب العاصمة الصومالية مقديشو، وفق الشرطة، ووقع الهجوم فيما تشهد البلاد أزمة سياسية بين الرئيس ورئيس الوزراء.
وشن المهاجمون المسلحون برشاشات هجوما على بلدة بلعد على بعد نحو 30 كيلومترا شمال مقديشو، حسبما قالت الشرطة وشهود عيان.
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