انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر الجديد 1443 ورابط موقع وزارة الموارد البشرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير سوف يكون في موعده ولن يتم تغيير الموعد، والجدير بالذكر أن عدد كبير من المواطنين يبحث الآن عن المواعيد من أجل استلام راتب الضمان الاجتماعي.

حيث يتم صرف راتب الضمان للأسر الأكثر فقرا في المملكة وكذلك يتم صرفة لكبار السن أي الأشخاص فوق سن الستين عام وأيضا المعاقين و الأشخاص الغير قادرين على الحصول على عمل بسبب ظروفهم الصحية ويتم صرف الراتب أيضا للمطلقات والأرامل ومن خلال موقعنا سوف نوضح لك موعد صرف الضمان الاجتماعي بشكل مفصل تابع معنا.

الضمان الاجتماعي 2022

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط في الأشخاص الراغبين في الحصول على راتب الضمان الاجتماعى حيث فور تقديم الشخص طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي يتم دراسة الطلب وتحديد مدى توافق الشروط مع صاحب الطلب وفي حال كانت كل الشروط تتوافر يستطيع المتقدم أن يحصل على معاش الضمان الاجتماعي بكل سهولة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها من أجل الحصول على المعاش وهي تأتي على هذا النحو:

في البداية يجب زيارة موقع الضمان الاجتماعي.

يجب عليك أن تقوم بكتابة كل البيانات التي يطلبها منك الموقع وتأكد من ان البيانات صحيحة.

مثل كتابة رقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد والعنوان وأيضا الرمز البريدي وغيرها من المعلومات الشخصية المهمة.

وبعدها اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

كذلك من الضروري أن تقوم بإرسال كافة الأوراق التي يتم طلبها منك بغرض التأكيد على صحة المعلومات.

وأخيرا اضغط على طلب التسجيل.

موعد صرف معاشات الضمان

صرحت وزارة الموارد البشرية السعودية عن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعى حيث من المقرر أن يتم صرفها يوم واحد من جمادى الآخر 1443 وبالنسبة للتاريخ الميلادي من المقرر أن يكون يوم 4 من شهر يناير القادم سنه 2022.

والجدير بالذكر أن تاريخ الصرف قد يختلف من شهر إلي الآخر بحيث من الممكن أن تصادف موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي عطلة رسمية في المملكة مما يعني تغير موعد الراتب إلي تاريخ اليوم التالي.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأشخاص المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى وهم كما يلي: