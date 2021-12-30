"منشور شيكابالا المزلزل".. القصة الكاملة لأزمة هزت الزمالك

تسبب المنشور الأخير للاعب الزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، في زلزال داخل أروقة النادي، الذي يمر بمرحلة صعبة ويسعى جاهدا إلى الاستقرار الإداري والفني.

وكشف "شيكا" خلال منشوره عن "تعديل عقده مع النادي وتوثيقه من دون علمه"، مشيرا بأصابع الاتهام إلى اللجنة التي كانت تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب، قبل عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي مؤخرا.

وقال شيكابالا: "منذ فترة قريبة، وقعت على بياض مع مسؤولي الزمالك، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي مؤخرا اللواء عماد عبد العزيز".

وتابع: "اليوم تفاجأت أن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل عبد العزيز عن إدارة النادي، ووضعت بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا في موقف صادم بالنسبة لي. لست نادما على حبي وتضحيتي، لكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة".

وأثار منشور اللاعب الأعسر غضب جمهور القلعة البيضاء، باعتباره أحد أبرز نجوم الزمالك على مر العصور وأكثر لاعبي الجيل الحالي شعبية، مشيرين إلى أن "ما تعرض له لا يليق باسم ناد كبير بحجم الزمالك".

ويحاول موقع "دوت الخليج" كشف كواليس هذه الأزمة والتعرف على مستقبل "الأباتشي" في ميت عقبة، لذلك تواصل مع أحد مسؤولي نادي الزمالك الحاليين.

وقال المسؤول إن "عقد شيكابالا الجديد يمتد لأربع سنوات، على أن يتقاضى في الموسم الواحد 10 ملايين جنيه. هكذا كان الاتفاق بينه وبين لجنة عبد العزيز".

ويضيف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "وثق العقد خلال فترة تولي لجنة لبيب إدارة نادي الزمالك، ومع عودة مرتضى منصور بدأت مراجعة عقود اللاعبين، واكتشف أن العقد تم تعديله ليكون الراتب السنوي لشيكابالا يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين جنيه فقط. أبلغ اللاعب بتفاصيل العقد مما تسبب في صدمته، وقال إنه خدع رغم مواقفه النبيلة مع النادي".

رد لجنة لبيب

ومن جهة أخرى، تحدث حسين السيد الذي كان مسؤولا عن تجديد عقود اللاعبين خلال فترة لجنتي عبد العزيز ولبيب لموقع "دوت الخليج"، عن أزمة شيكابالا.

وقال السيد، حارس الزمالك ومنتخب مصر سابقا: "في ديسمبر 2020 جلست مع شيكابالا من أجل تجديد عقده، وبالفعل وقع على بياض، ثم اتفقنا على أن يتقاضى راتبا سنويا قدره 9 ملايين جنيه، بعقد يمتد حتى 2024. وبالفعل تساهل شيكابالا مع التأخر في منحه مقدم التعاقد لمدة عام، الذي يقدر بـ4 ملايين جنيه".

وأشار السيد إلى أنه رحل عن النادي بعد هذه الجلسة بأيام، وعاد إليه مرة أخرى مع تعيين لجنة لبيب في مايو الماضي، وقال: "وقتها كان عقد شيكابالا قد وثق رسميا في اتحاد الكرة واطلعت عليه. كان راتب شيكابالا السنوي 9 ملايين جنيه كما كان الاتفاق الأول، بخلاف الموسم الأول فقط كان راتبه السنوي 5 ملايين جنيه فقط، لأنه يعد امتدادا لعقده القديم مع النادي".

وخلال الساعات الأخيرة، سُربت نسخة من عقد شيكابالا الجديد مع الزمالك أثبتت صحة تصريحات السيد لموقع "دوت الخليج".

وأضاف السيد: "شيكابالا لاعب كبير وله دور قيادي مهم مع الفريق ولا خلاف على حبه للزمالك، لكن عليه توضيح مزيد من التفاصيل قبل توجيه الاتهامات إلى الآخرين من أجل الحفاظ على استقرار النادي".

كما أعرب عن "حزنه الشديد" من عدم تواصل إدارات النادي مع بعضها البعض، موضحا: "كان يجب حل هذه الأزمة بعيدا عن الجمهور. لم يتواصل معنا أحد من الإدارة الحالية للنادي لتوضيح الأمور أكثر. ويجب أن تكون مصلحة الزمالك أولوية لدى الجميع، وأن يكون هناك تواصل بين الإدارات المتعاقبة للنادي حفاظا على استقراره وفرص نجاحه خلال الفترة المقبلة".