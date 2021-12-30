المغرب : هزة أرضية بقوة 4 درجات بمقياس ريختر بإقليم الدريوش‎‎

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالى، التابعة للمعهد فى بيان اليوم، أن هذه الهزة، التى حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت الساعة الرابعة و28 دقيقة و18 ثانية (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 21 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.671 درجة شمالا، وخط الطول 3.631 درجة غربا.

