أخبار اليمن : أجواء شتوية ممطرة.. الشوافي يُطمئن المزارعين

أجواء شتوية ممطرة.. الشوافي يُطمئن المزارعين
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن توقعاته لتعرُّض بعض المحافظات اليمنية لحالة أجواء شتوية ماطرة وباردة ابتداءً من مساء اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.
وتوقع الفلكي الشوافي هطول أمطار على السواحل اليمنية تغطي 25% الى 40% من المناطق، وفي المرتفعات الغربية سيغطي الهطول من 15% الى 30%.
وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن الأجواء ستكون شبه جفاف مع هطول خفيف للأمطار بنسبة 15% في بعض المناطق اليمنية.
وطمأن الفلكي اليمني المزارعين في الهضاب والأحواض الجبلية بعدم حدوث صقيع أو أي تأثير على المزروعات (ضريب) خلال الايام القادمة.
وأوضح الشوافي أن التحسن البسيط للحرارة يخرج الحالة من الصقيع ولن يقلب الاجواء ربيعية أو صيفية تبقى شتوية باردة الى باردة نسبياً مع رطوبة وليست غريبة على المزارعين في اليمن ويسمونها بالشعبية "برد جسم" أو "سقة" حسب اللهجة لكل منطقة ولا تؤثر على المزروعات مثل هذه الحالات.
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