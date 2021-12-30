مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر انفجار وقع جنوب غربى باكستان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة (ايه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم، أن الهجوم وقع خارج كلية العلوم فى مدينة كويتا الباكستانية فى إقليم بلوشستان، مضيفة أن 3 جثث وحوالى 12 مصابا قد نقلوا إلى المستشفى.

وأكد مسئول باكستانى أن عدد القتلى وصل إلى 4 أشخاص، فيما كانت الكلية مغلقة وقت الهجوم ولم يكن أى من المعلمين أو الطلاب من بين الضحايا.