مجلس النواب الاردني يرجئ جلسته إلى الأحد المقبل

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دوت الخليج :- قرر رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إرجاء جلسة النواب المقررة غدا إلى صباح يوم الأحد المقبل.

ويستكمل النواب عبر جلستين صباحية ومسائية، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

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