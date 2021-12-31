"مخدرات في البرتقال".. الكويت تعلن ضبط ملايين حبوب الكبتاجون

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ليلة الجمعة، عن ضبط 9 ملايين حبة من مخدر الكبتاجون، بالتعاون مع قوات الأمن اللبنانية، قبل تهريبها من بيروت إلى الكويت.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، "إنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي المستمرة والمكثفة لملاحقة مهربي وتجار المخدرات على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية، تمكن قطاع الأمن الجنائي والمتمثل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع القوى الأمنية بالجمهورية اللبنانية من ضبط 9 ملايين حبة من المؤثرات العقلية نوع كبتاجون".

وأضاف أنه "وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت من أحد المصادر السرية تفيد بوجود شحنة من حبوب الكبتاجون المؤثرة عقلياً سوف تهرب من الجمهورية اللبنانية إلى دولة الكويت من خلال إخفائها داخل شحنة فواكه (برتقال)".

وتابع "وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحد من انتشار تلك الآفة الخطيرة وتجفيف منابع تهريبها تم تزويد قطاع الأمن الجنائي بدولة الكويت بكافة المعلومات المتعلقة بالشحنة".

وبناء على تلك المعلومات تم التنسيق مع إدارة جمارك ميناء بيروت البحري للتشديد على الشحنة وتفتيشها بدقة، حيث تم العثور على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل ثمار البرتقال وتعبئتها في أقفاص بلاستيكية تمهيداً لتهريبها.

وبإجراء المزيد من التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات، تم التوصل إلى بيانات الشركة المستوردة للشحنة المضبوطة، وعليه تم استدعاء مالكها والمفوض بالقيام بأعمال الشركة للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مستمرة في حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة "لضبط كل من تسول له نفسه في جلب والاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة".