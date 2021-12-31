للمرة الثانية في شهر.. بايدن وبوتن يبحثان أزمة أوكرانيا

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، محادثات عبر الهاتف هي الثانية هذا الشهر، ومن المتوقع أن تركز على عدة قضايا في مقدمتها التوتر المتصاعد بشأن أوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون إن المكالمة، التي جاءت بطلب من الرئيس الروسي، بدأت الساعة 20:35 بتوقيت غرينتش. وأفاد البيت الأبيض أن المكالمة استمرت 50 دقيقة.

وأثارت موسكو قلق الغرب بعد حشدها عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها مع أوكرانيا في الشهرين الماضيين، بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودعمها للانفصاليين الذين يقاتلون الحكومة في شرق أوكرانيا.

وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها على أراضيها كما تشاء.

وقال مسؤولون إن الزعيمين سيناقشان مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك محادثات أمنية مقررة الشهر المقبل والوضع المتوتر في أوروبا والمحادثات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي.